الخارجية تعلن إيفاد لجان للأحوال المدنية لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بتلك الدول، وفق جدول زمني مبدئي محدد.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن اللجان ستتواجد في الأردن والإمارات العربية المتحدة «أبوظبي ودبي» خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2026، وفي قطر ولبنان والكويت من 17 إلى 27 أكتوبر 2026، بينما تستقبل المملكة العربية السعودية «جدة والرياض» اللجان خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026.

وأضافت الوزارة أن اللجان ستتوجه إلى اليونان وإيطاليا خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر 2026، ثم إلى فرنسا من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الدول المشار إليها، والراغبين في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تعديل البيانات، التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية للتعرف على إجراءات ومواعيد تقديم الخدمة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الدول المجاورة للدول المحددة في الجدول التقدم لاستخراج بطاقات الرقم القومي من خلال مقار البعثات التي تستقبل لجان مصلحة الأحوال المدنية خلال الفترات المشار إليها، وذلك بالتنسيق المسبق مع البعثة المعنية.