الطاقة الدولية: مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة الطاقة الدولية، قالت إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار النفط قفزت بنسبة 4%، حيث لامس خام برنت القياسي مستوى 105 دولارات للبرميل، وذلك في أعقاب أكبر موجة تصعيد في الهجمات على حركة الملاحة البحرية منذ بدء الحرب الإيرانية، مما أثار مخاوف المتعاملين بشأن احتمالية تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.05 دولار -أي بنسبة 4%- لتصل إلى 105.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش (5:15 مساءً بتوقيت باكستان).

كما تجاوز النفط الأمريكي حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهر مايو، إذ صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.99 دولار -أي بنسبة 4.15%- لتصل إلى 100.04 دولار.

وفي السياق نفسه، أبلغت السعودية منظمة أوبك أن إنتاجها النفطي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تعرضت طرق تصدير المملكة لضغوط بسبب هجمات إيران في مضيق هرمز وميليشيا الحوثي في ​​اليمن.