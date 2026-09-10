ميلوني: تمديد خفض الضريبة على الديزل وزيادة إنتاج النفط والغاز

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن قرار حكومتها الخاص بتمديد خفض ضريبة الإنتاج على الديزل لمدة أسبوع يهدف إلى إبقاء تكلفة البنزين والديزل تحت السيطرة، مشيرة إلى أن تدابير جديدة ستصدر الأسبوع المقبل بهذا الشأن.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرتها ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس، الذي أقر خلاله مرسوما بقانون جديد للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود؛ حيث تقرر تمديد خفض قدره 17 سنتا للتر الواحد في الرسوم الانتقائية على الديزل -كان من المقرر أن ينتهي مفعوله عند منتصف هذه الليلة- لمدة أسبوع إضافي، كما تقرر زيادة إنتاج النفط والغاز في إيطاليا لتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.

وبناء على هذا القرار، سيظل خفض الرسوم على الديزل ساريا حتى يوم الخميس المقبل، وطبقت الحكومة الإيطالية هذا الإجراء للتخفيف من آثار الحرب في إيران التي ساهمت في دفع أسعار الوقود نحو الارتفاع.

وأوضحت ميلوني أن المرسوم يتضمن أيضا تدابير لتسريع إنتاج النفط والغاز، مشيرة إلى أن مفوضين جددا سيساعدون الأقاليم على تسريع وتيرة إصدار تصاريح البحث والاستكشاف والاستخراج.

وقالت ميلوني في الفيديو: "نريد المضي قدما في زيادة الإنتاج المحلي للنفط والغاز؛ إذ لا يبدو منطقيا شراء هذه الطاقة من الخارج بينما يمكننا إنتاجها هنا في إيطاليا". وأوضحت أن "هذا هو الهدف من الإجراء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم".