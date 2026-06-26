وكالة الفضاء الروسية تطمح لاستكشاف الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات بعد عام 2036

قدّمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشروع مرسوم رئاسيًا، اليوم الجمعة، اقترحت من خلاله التوجه بعد عام 2036، للبحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.

وأشار نص المشروع، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إلى أن تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الأنشطة الفضائية ينص على تركيز الموارد على الاتجاهات والمشاريع الرئيسية، التي تضمن الريادة والسيادة التكنولوجية والأمن والكفاءة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل لروسيا الاتحادية، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.

كما اقترحت "روسكوسموس"، إطلاق رحلات المركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية بعد عام 2036.