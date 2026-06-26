ترامب : إيران انتهكت وقف إطلاق النار

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران انتهكت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وقال في منشور على منصته تروث سوشيال: "أطلقت جمهورية إيران الإسلامية ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة هجومية ذات اتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز".

وأضاف: "أصابت إحدى الطائرات المسيرة بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كببرة وباهظة الثمن للغاية. لحقت أضرار بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة طريقها".

وتابع: "لقد أسقطنا ثلاث طائرات مسيرة أخرى. من الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار الخاص بنا".