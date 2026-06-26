بعد اختطافها 7 أشخاص.. قوات الاحتلال تواصل أعمال التمشيط في عين عرب

تواصل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في هذه الأثناء، تنفيذ عملية تمشيط واسعة داخل أحياء بلدة عين عرب الحدودية في قضاء مرجعيون؛ وذلك بعد ساعات من اختطافها 7 أشخاص من أطراف البلدة.

وأفادت الأنباء بأن المختطفين هم 3 مواطنين لبنانيين من أبناء البلدة، إضافة إلى 4 عمال سوريين كانوا يعملون في الأراضي الزراعية المحيطة بعين عرب، قبل أن يتم اقتيادهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه التطورات؛ وسط استمرار التوتر على طول المناطق الحدودية الجنوبية، في ظل التحركات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة داخل محيط عدد من البلدات الحدودية.