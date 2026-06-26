مصطفى بكري : تحركات دولية مكثفة لإنهاء الأزمة الليبية .. ومصر في قلب المشهد

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن وجود تحركات إقليمية ودولية مكثفة تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، مؤكدًا أن مصر وتركيا والسعودية والولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ضمن جهود تستهدف إنهاء الانقسام المؤسسي والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

توحيد المؤسسات الليبية

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه التحركات تأتي في إطار مبادرة موسعة تشارك فيها عدة أطراف إقليمية ودولية، بهدف توحيد المؤسسات الليبية والدفع نحو إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن الجهود الحالية أسفرت عن خطوات مهمة، من بينها التوافق على توحيد الموازنة العامة وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات الشرق والغرب، إلى جانب توافق سياسي مبدئي بين عدد من الأطراف الليبية.

واختتم بالتأكيد على أن المشهد الليبي يشهد حاليًا تقاربًا ملحوظًا بين مختلف الأطراف، في ظل رغبة مشتركة لإنهاء الأزمة والوصول إلى مرحلة الاستقرار.