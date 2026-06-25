مصطفى بكري: مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وتقارب مصري تركي ينعكس على الملف الليبي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تمثل “قوة توازن أساسية” في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن لها دورًا محوريًا في التعامل مع مختلف قضايا دول الجوار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا ملحوظًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وأشار إلى وجود اهتمام دولي متزايد بدعم استقرار ليبيا، والعمل على تجنب استمرار الانقسام والصراعات الداخلية، بما يضمن تحقيق حالة من التوازن السياسي والأمني داخل البلاد.

وتابع أن مصر تعمل على دعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا، مؤكدًا أن استقرارها يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة ككل.

استقرار الإقليم

ونوه إلى أن مصر تظل “الركيزة الرئيسية” التي يعتمد عليها استقرار الإقليم، نظرًا لدورها السياسي والأمني في محيطها العربي والأفريقي.