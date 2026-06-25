مصطفى بكري: الخط الرابع للمترو إنجاز تنموي يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والأهرامات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعاتها القومية والتنموية رغم التحديات الخارجية التي تواجهها، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف المشروعات الاستراتيجية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: وزير النقل شهد خروج ماكينة الحفر العملاقة من محطة مترو المساحة بمنطقة الهرم، في إنجاز جديد ضمن مراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر.

وأضاف أن الخط الرابع يمثل محورًا تنمويًا وسياحيًا مهمًا، إذ يربط بين مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ومنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بما يسهم في دعم حركة المواطنين والسائحين وتعزيز التنمية بالمناطق التي يخدمها.

يخدم نحو مليوني راكب يوميًا

وأشار إلى أن المشروع من المقرر أن يخدم نحو مليوني راكب يوميًا، الأمر الذي سيساعد في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مستوى خدمات النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.