مصطفى بكري: رئيس الوزراء يوجه بيحث رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس مجلس الوزراء كلف المستشار شريف الشاذلي،رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بإعداد ملف متكامل لإصلاح الرواتب والمكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتقدير دورهم في العملية التعليمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير التعليم العالي، يتابع هذا الملف باهتمام، إدراكًا لأهمية دعم الكوادر التعليمية والأكاديمية التي تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وإعداد الأجيال.

ضبط منظومة الرواتب

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء يولي هذا الملف أهمية خاصة، ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على ضبط منظومة الرواتب والحوافز بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة، ويسهم في تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لرسالتهم العلمية ودورهم في إعداد الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات.