السعودية ومصر تطلقان أول مشروع فضائي مشترك لتصميم وبناء قمر اصطناعي جديد

أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبادرة مشتركة مع مصر لتصميم وبناء أول قمر اصطناعي سعودي-مصري، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة.

ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء ودعم الشراكات الإقليمية النوعية التي تسهم في تطوير القدرات التقنية والبحثية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت وكالة الفضاء السعودية قد أعلنت في أبريل الماضي نجاح إطلاق القمر الاصطناعي السعودي "شمس" وإجراء الاتصال به بنجاح، بعد انطلاقه على متن مركبة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ضمن مهمة "آرتميس 2"، لتسجل المملكة إنجازاً جديداً في مسيرتها الفضائية وتؤكد مكانتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

ويستهدف برنامج "آرتميس" تعزيز الابتكار العلمي وتوسيع آفاق التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، عبر تطوير تقنيات متقدمة تسهم في رسم ملامح مستقبل الأنشطة الفضائية وخدمة البشرية.

وتعد مهمة "آرتميس 2" المرحلة الثانية من البرنامج الذي تقوده وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بالشراكة مع عدد من الدول، وتهدف إلى إعادة البشر إلى محيط القمر لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً، تمهيداً للرحلات المستقبلية نحو كوكب المريخ.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه الإنجازات تعكس التطور العلمي والتقني الذي تشهده المملكة، وتعزز دورها في دعم الابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء.

كما شددت وكالة الفضاء السعودية على أن هذه الخطوات تجسد التزام المملكة ببناء الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يرسخ مكانتها كشريك مؤثر في صناعة مستقبل الفضاء.