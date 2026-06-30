قلب وردي عملاق يلفت أنظار العالم.. صورة مذهلة من الفضاء تكشف أسرار الحياة خارج الأرض

في واحدة من أكثر الصور إثارة التي التقطت من الفضاء خلال السنوات الأخيرة، ظهر على سطح الأرض قلب وردي عملاق يمتد لنحو 10 كيلومترات، وكأنه رسالة طبيعية رسمتها الأرض بعناية.

لكن خلف هذا المشهد الساحر تختبئ قصة علمية قد تساعد الباحثين على الاقتراب من أحد أكبر ألغاز البشرية هل توجد حياة خارج كوكب الأرض

صورة استثنائية من محطة الفضاء الدولية

التقط أحد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة لهذا التكوين الطبيعي أثناء تحليقه على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر فوق الأرض.

وأظهرت اللقطة بحيرة ملحية في الأرجنتين اتخذت شكلاً يشبه القلب، بلون وردي مائل إلى الأبيض، وسط مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والحقول الملحية.

ويقع هذا الموقع، المعروف باسم "ساليناس لاس بارانكاس" أو "لاجونا دي ساليناس تشيكا"، بالقرب من مدينة باهيا بلانكا في مقاطعة بوينس آيرس، ويعد من أكثر الظواهر الطبيعية تميزًا في المنطقة.

ناسا تحسم الجدل الصورة حقيقية وليست بالذكاء الاصطناعي

ومع الانتشار الواسع للصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى التأكيد أن المشهد حقيقي بالكامل، ولم يُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوكالة أن الصورة التُقطت بكاميرا احترافية من طراز Nikon D5 مزودة بعدسة طويلة، ثم خضعت لمعالجات رقمية محدودة لتحسين التباين وإزالة التشوهات البصرية فقط، وهي خطوات معتادة في صور مراقبة الأرض دون المساس بحقيقة المشهد.

كيف تشكل القلب الوردي

ويرجع الشكل الفريد للبحيرة إلى طبيعة المنطقة التي تشهد دورات متكررة من هطول الأمطار ثم التبخر الشديد، ما يؤدي إلى تجمع المياه المالحة قبل أن تنحسر تدريجيًا، تاركة طبقات كثيفة من الملح.

ومع التصميم الطبيعي لحوض البحيرة، يظهر هذا الشكل القلبي بوضوح عند تصويره من ارتفاعات شاهقة، وهو منظور يصعب الحصول عليه إلا من الفضاء.

أما اللون الوردي اللافت، فيرتبط بارتفاع نسبة الملوحة، إضافة إلى وجود كائنات دقيقة قادرة على العيش في البيئات القاسية، مثل بعض أنواع الطحالب والكائنات المحبة للملوحة، مع تأكيد ناسا أن الدراسات لم ترصد حتى الآن أنواعًا محددة في هذا الموقع.

من منظر جميل إلى مفتاح لفهم الحياة خارج الأرض

ولا تكمن أهمية البحيرة في جمالها فقط، بل في قيمتها العلمية الكبيرة فهذه البيئات المالحة المتطرفة تُعد مختبرات طبيعية يستخدمها علماء الأحياء الفلكية لدراسة قدرة الكائنات الدقيقة على التكيف مع الظروف القاسية، مثل الجفاف والملوحة العالية والإشعاع الشمسي المكثف.

وتساعد هذه الدراسات العلماء على بناء نماذج لفهم البيئات التي قد تكون صالحة لوجود حياة على كواكب وأقمار أخرى داخل النظام الشمسي، مثل المريخ أو بعض الأقمار الجليدية.

قلبان يفصل بينهما آلاف الكيلومترات

وأشارت ناسا إلى أن الصورة تأتي ضمن سلسلة علمية تحمل عنوان "زوج من القلوب"، حيث تقارن بين بحيرات متشابهة في الشكل رغم اختلاف مواقعها وظروفها المناخية.

ففي مقابل القلب الوردي الدافئ بالأرجنتين، توجد بحيرة "سانت كلير" الواقعة بين الولايات المتحدة وكندا، والتي تظهر غالبا مغطاة بالجليد، ما يعكس كيف يمكن للطبيعة أن ترسم الأشكال نفسها في بيئات متباينة تمامًا.

مراقبة الأرض من الفضاء أكثر من مجرد صور جميلة

وتؤكد ناسا أن الصور الملتقطة من محطة الفضاء الدولية تمثل أداة علمية بالغة الأهمية، إذ توفر زوايا رؤية فريدة تساعد الباحثين على رصد التغيرات البيئية والجيولوجية بدقة، وفهم العلاقة المعقدة بين المناخ والمياه والتضاريس والأنظمة البيئية.

وهكذا، لم يعد القلب الوردي مجرد منظر يخطف الأنظار، بل تحول إلى نافذة علمية جديدة قد تقود البشرية إلى فهم أعمق لكيفية نشأة الحياة وإمكانية وجودها في عوالم أخرى، ليؤكد مرة أخرى أن أجمل مشاهد الطبيعة قد تحمل في طياتها أعظم الأسرار العلمية.