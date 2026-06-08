ما أكبر مجرة في الكون؟ اكتشافات فلكية تكشف عن عمالقة تتجاوز الخيال

عندما نتحدث عن الأحجام الهائلة في الكون، قد تبدو مجرة درب التبانة وكأنها عملاق كوني يصعب تصور أبعاده، فهي تضم مئات المليارات من النجوم وتمتد عبر مسافات شاسعة، لكن المفاجأة أن مجرتنا لا تُعد من أكبر المجرات المعروفة، بل تتفوق عليها أجسام كونية عملاقة تفوقها حجمًا بمراحل.

وقد أعاد علماء الفلك طرح سؤال قديم يتجدد مع كل اكتشاف جديد: ما هي أكبر مجرة في الكون؟ وهل يوجد حد أقصى لنمو المجرات؟

المجرات تنمو بالاندماج لا بالولادة

لا تظهر المجرات العملاقة منذ نشأة الكون بهذا الحجم الضخم، بل تتشكل تدريجيًا عبر عملية طويلة تستغرق مليارات السنين.

وتعتمد هذه العملية على اندماج المجرات مع بعضها البعض تحت تأثير الجاذبية، حيث تنجذب المجرات المتقاربة وتتصادم لتكوين مجرات أكبر وأكثر كتلة. ويُعتقد أن مجرة درب التبانة نفسها تمر حاليًا بهذه المرحلة، كما أنها مرشحة للاندماج مع مجرة أندروميدا في المستقبل البعيد.

IC 1101.. واحدة من أضخم المجرات المعروفة

لفترة طويلة احتفظت مجرة IC 1101 بلقب إحدى أكبر المجرات التي رصدها العلماء.

وتنتمي هذه المجرة إلى فئة المجرات الإهليلجية العملاقة، وهي نوع يتشكل غالبًا نتيجة اندماج عدة مجرات كبيرة معًا. وتتميز بحجمها الهائل الذي يمتد لملايين السنين الضوئية، فضلًا عن احتوائها على أعداد ضخمة من النجوم تُقدر بتريليونات النجوم.

ألسيونيوس تتحدى الأرقام التقليدية

مع تطور تقنيات الرصد الفلكي، لم يعد قياس حجم المجرات يعتمد فقط على عدد النجوم أو قطر المجرة، بل أصبح يشمل الهياكل المحيطة بها أيضًا.

وفي هذا السياق برزت مجرة Alcyoneus بوصفها واحدة من أكثر الاكتشافات إثارة، حيث تمتلك نفثات راديوية هائلة ناتجة عن نشاط ثقب أسود فائق الكتلة في مركزها.

وتصل امتدادات هذه النفثات إلى نحو 16 مليون سنة ضوئية، ما يجعلها من أضخم الهياكل المجرية التي تم اكتشافها حتى الآن.

لماذا يتوقف نمو المجرات؟

رغم أن المجرات قادرة على الاندماج واكتساب المزيد من الكتلة مع مرور الزمن، فإن نموها ليس بلا حدود.

ويشير العلماء إلى أن الثقوب السوداء العملاقة الموجودة في مراكز المجرات تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء هذا النمو، إذ تطلق كميات هائلة من الطاقة عند ابتلاع المادة المحيطة بها، ما يؤدي إلى تسخين الغازات اللازمة لتكوين النجوم الجديدة ويحد من قدرة المجرة على التوسع.

الكون نفسه يضع حدودًا للنمو

إلى جانب تأثير الثقوب السوداء، يواجه نمو المجرات عائقًا آخر يتمثل في التوسع المتسارع للكون.

فمع ازدياد المسافات بين المجرات بمرور الوقت، تصبح فرص التصادم والاندماج أقل من السابق، ما يقلل من إمكانية تشكل مجرات أكبر في المستقبل.

ويرى الباحثون أن استمرار تمدد الكون قد يؤدي في النهاية إلى فصل المجرات عن بعضها بدرجة تجعل الاندماجات الكبرى حدثًا نادرًا للغاية.

هل اكتُشفت أكبر مجرة بالفعل؟

لا يزال هذا السؤال بلا إجابة نهائية، فمع كل تقدم في تكنولوجيا الرصد الفضائي تزداد فرص العثور على هياكل كونية أضخم مما هو معروف حاليًا.

ولهذا يؤكد علماء الفلك أن لقب "أكبر مجرة في الكون" قد يتغير في أي وقت، خاصة مع استمرار استكشاف المناطق البعيدة من الكون، التي قد تخفي عمالقة كونية لم تُرصد بعد.

وبينما تظل مجرات مثل IC 1101 وAlcyoneus من أبرز المرشحين لهذا اللقب، فإن الكون ما زال يحتفظ بالعديد من الأسرار التي تنتظر الكشف عنها.