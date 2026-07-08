بعد شكوى رسمية.. إحالة مخالفات مالية وإدارية بنادي طهطا لجهات التحقيق

كشفت مستندات رسمية عن إحالة مخالفات مالية وإدارية داخل نادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج إلى جهات التحقيق، عقب شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، بشأن وجود تجاوزات في صرف مستحقات بعض المدربين وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل داخل النادي.

وتضمنت الشكوى المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، اتهامات تتعلق بقيام مجلس إدارة نادي طهطا بصرف مرتبات للمدربين دون استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة، ودون عرض الأمر على مجلس الإدارة وفقًا للإجراءات المتبعة.

ماذا حدث؟

وبحسب المستند الصادر عن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فقد تم تكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص الشكوى المقدمة، حيث أسفر الفحص عن وجود مخالفات مالية وإدارية تتعلق بآلية صرف مستحقات بعض المدربين داخل النادي.

وأوضحت المذكرة أنه أثناء مراجعة أعمال نادي طهطا الرياضي، تبين صرف مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه باسم المدرب م م خ عن فترة سابقة، وذلك دون وجود محضر مجلس إدارة يتضمن الموافقة على الصرف، بالإضافة إلى وجود ملاحظات أخرى خاصة بالإجراءات المالية المتبعة.

كما أشار تقرير الفحص إلى قيام مجلس إدارة النادي بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالمبالغ المالية دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إثبات وجود مخالفات تستوجب التحقيق.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في خطابها الموجه إلى المستشار العام لنيابات شمال الكلية بسوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر للتحقيق للوقوف على حقيقة المخالفات والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الجهات الرقابية لملفات الأندية الرياضية، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بصرف الأموال العامة والالتزام باللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات.