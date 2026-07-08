رئيسة وزراء إيطاليا: لست نادمة على تنمية العلاقة مع ترامب وهدفي وحدة الغرب

قالت رئيسة وزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها "ليست نادمة" فيما يتعلق بالاستثمار السياسي في العلاقات مع البيت الأبيض وتنمية علاقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بعد خلافهما حول الحرب الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار السياسي جاء انطلاقا من أهمية تحقيق الوحدة الغربية.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا - في تصريحات على هامش قمة الناتو في أنقرة اليوم - أن هذه الاستراتيجية لم تطبقها مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، بل طبقتها مع كل من قابلتهم.

ولفتت إلى أنه لاتزال هناك أوجه تشابه مع دونالد ترامب في بعض القضايا ، بدءا من سياسة الهجرة وصولا إلى ثقافة الوعي الاجتماعي، مضيفة أنه يمكن تبسيط الأمور.

ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التعليق على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير ضدها، منوهة بأنها لن تعود إلى هذا الموضوع.

ورأت ميلوني أن الأمور تسير كما رأت بلادها ، ولن تغير رأيها فيما يصب في مصلحة إيطاليا، لأن خياراتها لا تخضع لضغوط هامشية.