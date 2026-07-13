قائد الجيش الإسرائيلي يحذر من تجميد تجنيد اليهود المتشددين في ظل نقص القوى البشرية

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال إيال زامير، اليوم /الاثنين/، من مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية تمهيدًا لطرحه للتصويت النهائي، من شأنه تجميد تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش لمدة سبعة أشهر، معتبرًا أنه يتعارض بشكل واضح مع احتياجات الجيش.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى زامير قوله، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموث، "إن الآلية المقترحة التي تتيح لضباط الجيش اعتماد وضع طلاب المعاهد الدينية (اليشيفا) لمنحهم حصانة من الاعتقال بتهمة التهرب من التجنيد، تقوض شرعية الخدمة العسكرية والثقة بين من يؤدونها".

وأضاف: "من غير المعقول أن يكون الجيش، الذي يطالب جنوده بتضحيات غير مسبوقة، شريكًا في منح إعفاءات جماعية من الملاحقة القضائية".

وتابع: أن "إقرار هذا الإجراء من شأنه أن يخلق شرخًا عميقًا مع الجنود الذين يتحملون أعباء القتال منذ عامين ونصف، كما سيؤدي إلى زيادة حالة عدم المساواة".