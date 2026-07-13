25 ألف سوداني يعودون من مصر إلى وطنهم في البرنامج الطوعي

تواصلت عمليات العودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى بلادهم، حيث بلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 25 ألف مواطن، تم نقلهم عبر 508 حافلات، ضمن البرنامج الذي تشرف عليه لجنة الأمل للعودة الطوعية.

وقال رئيس لجنة النقل باللجنة، ماهر ماجد الزين، إن رحلة اليوم الاثنين تحمل الرقم 29، مشيرًا إلى تزايد إقبال السودانيين على التسجيل للعودة إلى وطنهم، داعيًا الراغبين في السفر إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتنظيم الرحلات وتيسير إجراءات المغادرة.

وأوضح أن برنامج العودة الطوعية يمثل مبادرة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة السودانيين بالخارج، وتدعم جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار في البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وشهدت رحلة اليوم انطلاق 18 حافلة تقل نحو 900 مواطن سوداني، برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة، في إطار خطة تستهدف إعادة 10 آلاف مواطن إلى مختلف الولايات السودانية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العودة للديار بديوان الزكاة، الدكتور الأمين عبد القادر، استمرار تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن عمليات التفويج ستتواصل عبر قوافل برية، مع توفير الخدمات اللازمة لضمان سلامة وراحة العائدين، إلى جانب مواصلة الترتيبات الخاصة بإعادة السودانيين الموجودين في ليبيا عبر منفذ السلوم.

ودعت اللجنة المسافرين إلى الالتزام بضوابط السفر، وعلى رأسها اصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر، والالتزام بمواعيد انطلاق الحافلات، لتفادي تأخير الرحلات أو مغادرة الأمتعة دون أصحابها.