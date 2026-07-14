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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يتابع تنفيذ مشروع عاجل لمعالجة طفوحات الصرف الصحي بمنطقة برك الخيام

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي
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تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ مشروع عاجل لمعالجة طفوحات الصرف الصحي بمنطقة برك الخيام والعسيلي، وذلك ضمن خطة الشركة للتعامل مع المناطق ذات الكثافات السكانية العاليه وتخفيف الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي وذلك لحين انتهاء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى من دراسه بعض المشروعات بالمنطقه لمواكبة النمو السكاني والعمراني 

وأكد المهندس محمد حفناوي أن الشركة تنفذ حاليًا مشروع إنشاء خط طرد يبدأ من محطة برك الخيام حتى غرفة العزل بالطريق الأبيض بطول 1200 متر وبقطر 300 مم، بتكلفة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه، ويتم تنفيذه بإمكانيات الشركة الذاتية لحين الانتهاء من أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، بما يسهم في تخفيف التصرفات الواردة إلى محطة برك الخيام والحد من الطفوحات وتحقيق استقرار الخدمة.

وأوضح رئيس الشركة أن المشروع يتزامن مع تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وخطوط الانحدار والبيارات، من خلال فرق التشغيل والتطهير التي تعمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والاستجابة الفورية لأي بلاغات، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة والحد من الطفوحات.

وأكد المهندس محمد حفناوي أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية والاستجابة السريعة للبلاغات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة برك الخيام العسيلي محطات الصرف الصحي

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