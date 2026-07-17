هجوم ناري من العازف أحمد شاكر على مصطفى كامل بعد قسمه على المصحف: «بتحلفوا كدب»

شن عازف الأورج أحمد شاكر هجومًا جديدًا على الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخير، وأقسم خلاله على المصحف الشريف، مستعينًا بشهادة نقيب المهن الموسيقية بمحافظة الشرقية، لنفي الاتهامات المتداولة بشأن الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد شاكر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشورًا هاجم فيه مصطفى كامل، مؤكدًا أن الفيديو المتداول "حقيقي"، وكتب: «أقسم بالله كدابين.. الفيديو حقيقي ونازل على تيك توك قبل ما أنا أشيره، والموسيقيين معلقين عليه. إنت وهو بتحلفوا كدب، والمحترم الكبير الأستاذ حلمي عبد الباقي شاهد عيان، واللي إنت أصلًا بقيت نقيب بسببه علشان سمعته الطيبة».

وأضاف: «عمال تقول التحصيل زاد والمعاش زاد.. الهيبة ضاعت. الهيبة ضاعت يا بلد. إنت لازم تمشي. أخص على العار يا فنانين الشرقية. وبعدين مشفناش نجم كبير جاي يدعمك يا صانع النجوم. اللي المفروض يتعملك لجنة وتغني شوية كده من غير مزيكا ونسمعك ونشوف تنفع تاخد عضو عامل ولا لأ. حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان مصطفى كامل قد عقد مؤتمرًا صحفيًا للرد على الأزمة، مؤكدًا أن الفيديو المتداول لا يعكس حقيقة الواقعة، كما أقسم على المصحف الشريف نافيًا ما نُسب إليه، ومستعينًا بشهادة نقيب المهن الموسيقية بمحافظة الشرقية.

وخلال المؤتمر، وجّه مصطفى كامل اعتذارًا إلى أهالي محافظة الشرقية، قائلًا: «كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكل أهالي الشرقية، وكل المحافظات على دماغي، وأنا أفتخر بأنني رجل أعشق تراب هذا الوطن بكل محافظاته».