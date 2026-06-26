القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ"وحدة الطفل الآمن" لتعزيز منظومة حماية الأطفال

افتتح المجلس القومي للطفولة والأمومة، التشغيل التجريبي لـ"وحدة الطفل الآمن" بمقر المجلس، والتي تستهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المعرّضين للخطر، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات أو المخاطر، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال.

جاء ذلك بحضور روزان خليفة، ممثل هيئة بلان إنترناشيونال في مصر، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ عمرو أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار اضطلاع المجلس باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وما يضطلع به من مهام تتعلق بحماية الأطفال المعرّضين للخطر، وتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوقهم، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم.

وأضافت أن المجلس يعمل وفق خمسة محاور رئيسية هي: الوقاية، والحماية، والتدخل، والتعافي، والتمكين، بما يسهم في دعم الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. وأوضحت أن "وحدة الطفل الآمن" أُنشئت لتكون مساحة آمنة ومتكاملة لاستقبال الأطفال المعرّضين للخطر، بما يتوافق مع الأطر الوطنية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال إدارة الحالات.

وأشارت إلى أن الوحدة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستجابة الفورية لبلاغات خط نجدة الطفل 16000 والتدخل العاجل، واستقبال الحالات وتقييم احتياجاتها، وتقديم المشورة النفسية والإرشاد الأسري، وخدمات المساعدة والاستشارات القانونية والمتابعة القضائية، فضلًا عن الإحالة والتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة الحالات والعمل على إعادة دمج الأطفال وتأهيلهم داخل أسرهم ومجتمعاتهم بصورة آمنة ومستدامة.

ولفتت إلى أن تدشين الوحدة جاء استجابة للاحتياجات المتزايدة التي كشفت عنها البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000، حيث استقبل الخط خلال عام 2025 نحو 24,521 بلاغًا يتعلق بأطفال معرّضين للخطر، وهو ما يعكس أهمية تطوير آليات التدخل والحماية وتوفير خدمات متخصصة ومتكاملة للأطفال وأسرهم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه يجري حاليًا إعداد دليل إجراءات تشغيلي للوحدة يتضمن نظام الإحالات، ومسارات تقديم الخدمات، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم خدمات الحماية والدعم للأطفال.

كما توجهت السنباطي بالشكر إلى هيئة بلان إنترناشيونال لدعمها إنشاء "وحدة الطفل الآمن"، مؤكدة أن التعاون الممتد بين المجلس والهيئة أثمر العديد من الإنجازات والمبادرات الداعمة لحقوق الطفل.

ومن جانبها، أعربت السيدة روزان خليفة، ممثل هيئة بلان إنترناشيونال في مصر، عن تقديرها للدكتورة سحر السنباطي لقيادتها المتميزة وجهودها المتواصلة في دعم منظومة حماية الطفل، مؤكدة أن مصر تمتلك تجربة رائدة وملهمة في تطوير نظام الحماية الوطني للأطفال، سواء على مستوى البنية التشريعية أو المؤسسية.

وأضافت أن هيئة بلان إنترناشيونال تعمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعم التوجهات الوطنية الخاصة بحماية الطفل، معربة عن فخرها بالتعاون الممتد بين الهيئة والمجلس على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن الهيئة ستواصل دعمها للمجلس خلال مراحل تطوير دليل الإجراءات التشغيلي للوحدة ومسارات الإحالة الخاصة بها، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتقديم خدمات متكاملة تحقق المصلحة الفضلى للأطفال، وتدعم حقوقهم في الحماية والرعاية والنماء.