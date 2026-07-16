مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه بتقنين جهاز مستقبل مصر وفق إطار قانوني ورقابة البرلمان

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن يكون لجهاز مستقبل مصر إطار قانوني واضح، وأن يعمل وفقًا لقوانين الدولة المصرية وتحت رقابة البرلمان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشروع قانون تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر شهد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، استمرت لساعات طويلة وخلال جلستين عامتين، حيث جرى بحث مواد القانون بشكل مستفيض وبقدر كبير من الوعي والمسؤولية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدكتور بهاء الغانم، رئيس الجهاز، حضر جلسات مناقشة القانون، وأبدى مرونة كبيرة في الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، بما يعكس الحرص على خروج القانون بصورة تحقق أهدافه وتنظم عمل الجهاز.

سيصبح قوة داعمة لتحقيق أهداف الدولة

وأشار بكري إلى أن الجميع توافق على أهمية جهاز مستقبل مصر وضرورة تقنين أوضاعه في إطار قانوني ينظم مهامه واختصاصاته، مؤكدًا أن الجهاز سيمتلك قدرات كبيرة وسيصبح قوة داعمة لتحقيق أهداف الدولة في مجالات التنمية والإنتاج.