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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 175مليون .. تدعيم مشروعات البنية التحتية بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، استمرار تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية  الجديدة لمركز ومدينة شبين الكوم بلغت 53 مليون و401 ألف جنيه للعام المالي 2026- 2027 لتنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية ، موزعة علي عدة قطاعات مختلفة منها رصف الطرق الداخلية وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتحسين أداء الخدمات للمواطنين، ففي قطاع الطرق جاري رصف طريق المقابر بالبتانون من أول جزيرة الشرقاوى حتى المقابر بطول 1,4كم ، ورصف طريق بداية من كوبرى الجمعية حتى جبانة كفر شنوان بطول 800م ، رصف طريق الوسادة ( طريق مركز شباب منشأة بخاتى ) بطول 500م ، تركيب بلاط انترلوك بشارع شركس بقرية شنوان بطول 700م.

وفى قطاع تحسين البيئة ، جاري تطوير منظومة الحملة الميكانيكية بدعم وصيانة ورفع كفاءة المعدات لتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، ودعم منظومة الخدمات الحكومية ، وفى قطاع تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية  فجارى تطوير ورفع كفاءة منظومة الإطفاء بما يعزز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ ، كما سيتم تطوير منظومة الإنارة لعدد من الطرق لتحسين الرؤية البصرية ومنها تركيب أعمدة جديدة، وتوريد مهمات ومستلزمات إنارة حديثة بما يساعد علي تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف محافظ المنوفية أن حجم الاستثمارات بنطاق حي شرق شبين الكوم بلغ 66 مليون و656 ألف جنيه ، وبلغ جملة الاستثمارات الموجهة لحى غرب 55 مليون و500 ألف جنيه ، حيث سيتم تنفيذ 7 مشروعات خدمية ومنها إنشاء دار المناسبات الجديدة ورصف شارع مصطفى كامل البحرى وشارع مستشفى الدرة وعصام عمر ومسجد الجمل وعدد من المتفرعات  بحى شرق، كما سيتم استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي ورصف شارع متفرع من حمدي أبو اليزيد حتى صبرى أبو علم بنطاق حى غرب.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية ووضع أولويات القطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية و الأصول الغير مستغلة بما يعود بالنفع العام ويحدث تنمية شاملة وملموسة على أرض المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية استثمارات البنية التحتية

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