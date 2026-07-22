المؤبد لمندوب تسويق أنهى حياة شخص طعنا وأحرق منزله بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمندوب تسويق، بعد إدانته بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، ثم أشعل النيران في المجني عليه والغرفة محل إقامته وحيازة سلاح أبيض ومادة معجلة للاشتعال دون مسوغ قانوني، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي ومحمد أحمد دوير، وأمانة سر كمال جاويش.



وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أحالت المتهم «أيمن. ظ»، 54 عامًا، مندوب تسويق بإحدى شركات التأمين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13624 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3111 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المجني عليه «ظريف شرقاوي عبد الشهيد».



وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما، وتوجه إلى مكان تواجده بعدما تأكد من وجوده هناك، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده مستخدمًا سلاحًا أبيض «مطواة» أعده مسبقًا لهذا الغرض، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.



وأضاف أمر الإحالة أن جريمة القتل اقترنت بجناية أخرى، إذ أضرم المتهم النيران عمدًا في منزل المجني عليه، بعدما سكب مادة معجلة للاشتعال «جازولين» على المجني عليه ومحتويات الغرفة محل إقامته، ثم أوصلها بمصدر حراري ذي لهب مكشوف، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات الغرفة، وذلك وفقًا لما أثبتته تحقيقات النيابة وتقرير الأدلة الجنائية.



كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة حيازة سلاح أبيض «مطواة» دون ترخيص أو مسوغ قانوني، فضلًا عن حيازة مادة معجلة للاشتعال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.