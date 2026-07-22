عقب إنقاذهما أسرة من الغرق.. حماة الوطن يكرم شابيّ الغربية.. صور

كرم نواب حزب حماة الوطن بمجلس النواب كلاً من أحمد البنا ورجب عبد الحميد شابي محافظة الغربية وذلك عقب نجاحهما في إنقاذ اسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلة رضيعة من الغرق عقب سقوط سيارتهم بإحدى الترع بمدينة طنطا.
وقام النائب محمد مجاهد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والنائبة رانيا الشيمي والنائبان حازم الريان وهشام الرحماني بتسليم الشابين دروع تكريم لهما باعتبارهما نموذجا مُشرفا للشباب المصري عقب تضحياتهما وتفانيهما لإنقاذ الاسرة من الغرق .
كما قام نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بمنحهما مبلغا ماليا وعرض عليهما وظيفة ثابتة لهما خلال الفترة المقبلة .