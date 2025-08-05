يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول.. عطل يضرب «واتساب» فما القصة؟

شهد عدد كبير من مستخدمي تطبيق “واتساب”، خلال الساعات الماضية لعطلاً مفاجئًا وذلك في نسخة الويب من التطبيق، ليقوم المئات بالأبلاغ عن صعوبة في القيام بتسجيل الدخول إلى التطبيق، وخاصة عند القيام بمحاولة استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، والذي قد بدأ في الظهور للعديدمن المستخدمين وذلك في رسالة تفيد بإمكانية وجود “خطأ غير متوقع".

عطل تطبيق واتساب

على الجانب الآخر قد تصدّر العطل لواجهة موقع Downdetector، والذي رصد مؤخرا لأرتفاعا ملحوظًا في العديد من شكاوى المستخدمين، وذلك دون أن تصدر شركة "ميتا" ةالتي تعد مالكة للتطبيق أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن أسباب تلك الخلل أو متى سيتم القيام بمحاولة إصلاحه.

توقف مفاجىء

وأثار تلك التوقف المفاجئ للعديد من التساؤلات الواسعة وذلك بين العديد من المستخدمين، خاصة في ظل اعتماد الكثير منهم على تطبيق "واتساب ويب" وذلك في تواصلهم اليومي والعديد من مهامهم اليومية