بداية كارثية لـ كاسيميرو مع إنتر ميامي.. خطأ ساذج وهدف عكسي في أول ظهور مع ميسي

تعرض البرازيلي كاسيميرو لبداية مخيبة مع إنتر ميامي على ملعب الفريق، بعدما ارتكب خطأً فادحًا تسبب في هدف عكسي خلال مواجهة كولومبوس كرو، في أول ظهور له أمام جماهير النادي، بعد أيام قليلة من انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد.

صفقة انتقال حر

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لاعب الوسط البرازيلي، البالغ من العمر 34 عامًا، انضم إلى إنتر ميامي الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد.

كان كاسيميرو قد سجل بداية جيدة مع فريقه الجديد، بعدما شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في الفوز على مونتريال بهدف دون رد، قبل أن يخوض أول مباراة له على ملعب إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو.

بداية كارثية للاعب البرازيلي

وشهدت المباراة بداية كارثية للاعب البرازيلي، بعدما كان إنتر ميامي متقدمًا بهدف سجله الأوروجوياني لويس سواريز، قبل أن يفقد كاسيميرو الكرة بطريقة مفاجئة في الدقيقة 33 دون أي ضغط من لاعبي المنافس.

واستغل كولومبوس كرو الخطأ سريعًا، لينفذ هجمة انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء، حاول كاسيميرو إبعادها، لكنه حول الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، مسجلًا هدفًا عكسيًا.

علامات الإحباط

وبدت علامات الإحباط واضحة على وجه لاعب الوسط البرازيلي عقب الهدف، بينما التقطت عدسات الكاميرات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، وهو يبدي استياءه من اللقطة.

وأثار الخطأ تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت جماهير كرة القدم الواقعة بكثافة، وانهالت التعليقات الساخرة على اللاعب.

تعابير وجهه كانت كافية

وكتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "إذا كنت تتساءل كيف بدأ كاسيميرو مشواره في الدوري الأمريكي، فقد منح الكرة للمنافس دون ضغط، ثم أنهى الهجمة بهدف في مرماه، وتعابير وجهه كانت كافية لتلخيص ما حدث".

فيما علق آخر: "ربما بدأ يندم على الرحيل، وكان من الأفضل له البقاء في مانشستر يونايتد".

وأضاف مشجع ثالث: "لم يعد كاسيميرو الذي عرفناه، من الصعب أن تبدأ مسيرتك بهدف في مرماك".

واختتم آخر ساخرًا: "يبدو أن أشباح مانشستر يونايتد لا تزال تطارد كاسيميرو أينما ذهب".