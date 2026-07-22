بعد سنوات من التوقف.. الدولة تعيد تشغيل محطة مياه عمر بن الخطاب بالمحلة.. ومحافظ الغربية يفتتحها عقب إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بتكلفة 40 مليون جنيه

افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة مياه عمر بن الخطاب بمدينة المحلة الكبرى، عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، بعد سنوات من توقفها عن العمل، لتعود إلى الخدمة من جديد بكامل طاقتها التشغيلية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بكفاءة المرافق الحيوية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية

وعقب الافتتاح وقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، تفقد المحافظ مكونات المحطة واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال إعادة التأهيل والتطوير التي شهدتها، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10 آلاف و368 مترًا مكعبًا يوميًا، وتخدم مدينة المحلة الكبرى بإجمالي 621 ألفًا و341 مواطنًا، وأقيمت على مساحة 3000 متر مربع، بما يسهم في دعم استقرار منظومة مياه الشرب وتحسين كفاءتها التشغيلية وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب بصورة أكثر استقرارًا وكفاءة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية، أن إعادة تشغيل محطة مياه عمر بن الخطاب بعد إعادة تأهيلها تمثل نقلة حقيقية لمنظومة مياه الشرب بمدينة المحلة الكبرى، بعد أن ظلت متوقفة عن العمل لسنوات، لتعود اليوم بكامل طاقتها في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن المحطة ستسهم في تغطية احتياجات أهالي أحياء مدينة المحلة الكبرى من مياه الشرب، بما يحقق استقرارًا أكبر للشبكات ويحسن جودة الخدمة، مؤكدًا أن الهدف من جميع مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة هو تقديم أفضل خدمة للمواطن، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالي محافظة الغربية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رفع كفاءة محطات مياه الشرب

وشملت أعمال إعادة التأهيل تطوير الموقع العام للمحطة، وإنشاء عنبر كلور جديد مزود بغرفة لإعدام الكلور، وإنشاء مخزن للشبة، وتجديد اللوحات الكهربائية، وتوريد وتركيب الطلمبات والقلابات وبلاورات الهواء، إلى جانب عزل جميع الوحدات من الداخل بمادة (G.R.P)، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه. كما تضم المحطة أربع وحدات تشغيلية، وتبلغ قدرة مولد الكهرباء بها 350 ك.ف.أ، مع توفير مصدر تغذية بديل من محطات المياه المرشحة بمدينة المحلة الكبرى لضمان استمرارية التشغيل وعدم تأثر الخدمة.

تنفيذ خطط تطوير مياه الشرب والصرف الصحى

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد، أن المحافظة تواصل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة محطات المياه في مختلف المراكز والمدن، بما يعزز كفاءة منظومة مياه الشرب ويواكب متطلبات التنمية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تحقق أثرًا مباشرًا يشعر به المواطن في حياته اليومية، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغربية.