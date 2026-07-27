ميلان يرفض عرضًا من جالاتا سراي لضم لياو

رفض نادي ميلان الإيطالي، عرضًا من نادي جالاتا سراى التركي، بشأن التعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لياو، خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وحسب ما ذكرته صحيفة" توتو سبورت" الإيطالية، فإن جالاتا سراي رفض العرض المقدم من جانب نادى ميلان الإيطالي، لشراء عقد رافائيل لياو الذي يتضمن الحصول على خدمات النجم البرتغالي بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط مع خيار الشراء.

وأوضحت أن النادي الإيطالى رفض العرض التركى نظراً لرغبته في رحيل لياو بشكل نهائي عن النادي الإيطالي في الصيف الحالي.

يذكر ان هناك تقارير صحفية أشارت قبل ذلك إلى وجود اهتمام من جانب نادى مانشستر يونايتد لضم رافائيل لياو، خلال الصيف الحالي.

ويرتبط النجم البرتغالي رافائيل لياو، بعقد مع ميلان ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.