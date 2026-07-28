بقيمة 40 مليون يورو .. "فنربخشة" يقدم عرضًا أوليًا لـ"ميلان" لضم البرتغالي رفائيل لياو

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي فنربخشة التركي قدّم عرضًا أوليًا لضم البرتغالي رفائيل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات، لكن ميلان يتمسك بشروط مختلفة ويطالب بالحصول على 50 مليون يورو من أجل الاستغناء عن اللاعب للنادي التركي.

وقام النادي التركي بإرسال مديره جيهان كامر لإيطاليا مساء أمس الاثنين، حيث ظهر وهو يترجل من الطائرة في مطار مالبينسا.

وأكدت شبكة "سبورت إيطاليا" وخبير الانتقالات التركي ياجيز سابونجو أوغلو أن عرض النادي التركي لضم لياو يبلغ حوالي 40 مليون يورو.

بدورها، كشفت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن النادي التركي قدم عرض لاستعارة اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، مع وضع بند إلزامية الشراء بقيمة 35 مليون يورو في نهاية الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء.

ويبدو أن لياو مستعد لتوقيع عقد مع النادي التركي بقيمة 12 مليون يورو سنويًا، أي ما يقارب ضعف راتبه الحالي في ميلان، فيما يحتاج النادي الإيطالي لأموال إضافية لإتمام صفقات أخرى في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن أنفق بالفعل أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع جونزالو راموس وماريو جيلا.