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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القافلة الطبية بقرى الفرافرة تختتم فعالياتها بالكشف على 424 شخصا

قافلة طبية
قافلة طبية
منصور ابوالعلمين

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نُفذت بقريتي أبو منقار واللواء صبيح بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، مؤسسة حياة كريمة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، ضمن جهود تقديم الخدمات الصحية المجانية للأهالي والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة حققت نتائج متميزة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 424 حالة بواقع 304 حالات بقرية أبو منقار و120 حالة بقرية اللواء صبيح، إلى جانب إجراء 44 نظارة طبية مجانية، شملت 28 نظارة لأهالي أبو منقار و16 نظارة لأهالي اللواء صبيح.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الخدمات الصحية بالقرى والمناطق النائية، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة بالمجان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج أو التدخلات الطبية إلى المستشفيات المختصة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن نجاح القافلة جاء ثمرة التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف مراكز المحافظة، وفق خطة تستهدف توسيع مظلة الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية لأبناء الوادي الجديد.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة بالوادي الجديد تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة، مع توفير التخصصات الطبية المختلفة والأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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