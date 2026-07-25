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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. ضبط 624 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية الزراعة بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية ،  624 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز المحلة.

حملات رقابية

كان المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية ، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز المحلة.

ردع مخالفين 

تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز المحلة الكبرى، وتم ضبط 624 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

محظور تداولها بالأسواق 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية الزراعة ضبط المخالفين

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