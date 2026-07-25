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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية ولا شكاوى من الطلاب بامتحانات الدور الثاني

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

بدأت فى محافظة الغربية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لـ 21 ألف و847 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الدور الثاني داخل 95 لجنة موزعين على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر لمدة أسبوع.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجه "حسن" بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فوراً بما ‏يتم اتخاذه من إجراءات، وكذا ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة خلال فترة سير الامتحان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تعليم الغربية امتحانات الدور الثاني الشهادة الاعدادية

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