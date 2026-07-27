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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية.. حملات تموينية مكثفة.. ومد فترة تقديم الشهادات الصحية للطلاب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 26/7/2026 أحداث متنوعة .

تقدم فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، بأطيب التهاني القلبية لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2026/2025م .

رئيس منطقة أسوان الأزهرية يهنىء أوائل الشهادة الثانوية.. بالأسماء
وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمختلف قطاع العمل للتدخل الفورى مع أى مشاكل أو شكاوى واردة لسرعة وضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووفقاً للتفاعل المباشر مع المطالب والشكاوى الجماهيرية .

مياه أسوان: تفاعل مع مطالب الناس وسرعة التعامل مع الشكاوى ميدانياً

أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن بالغ اعتزازه وتقديره للتكريم الذي حظي به من الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وبحضور رؤساء الجامعات،وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته لجامعة أسوان.


وزير التعليم العالي يكرّم القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تقديرًا لجهوده

جهود متنوعة

قام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة ميدانية داخل لجنة عبدالله حسين الإعدادية، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة  امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية، فى يومها الثاني، للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.


أسوان: ضبط هواتف محمولة داخل لجان امتحانات الإعدادية الدور الثاني

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتنظيم إجراءات إستخراج الشهادات الصحية الخاصة بطلاب المدارس ، مع إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سرعة الإنجاز ومنع التكدس داخل المنشآت الصحية.


مد فترة تقديم الشهادات الصحية للطلاب حتى 30 سبتمبر المقبل في أسوان

تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدى لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى أسوان.. تحرير 140 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز وضمان جودة الخبز المدعم

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