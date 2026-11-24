أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مرض السكري ينتشر بصورة ملحوظة بين المواطنين في مصر، موضحًا أن نحو 12% من المصريين مصابون بالسكري من النوع الثاني، بخلاف المصابين بالنوع الأول.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، المذاع على قناة الشمس، أن الإصابة بمرض السكري لا تعني نهاية الحياة أو استحالة ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا تجاوزوا سن التسعين عامًا رغم إصابتهم بالمرض.

وأوضح أن مريض السكري يستطيع التعايش مع المرض والتمتع بحياة مستقرة، بشرط الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، والانتظام في العلاج ومتابعة مستويات السكر في الدم.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن التعامل الصحيح مع مرض السكري والالتزام بالإرشادات الطبية يساعدان على تجنب كثير من المضاعفات الصحية، مؤكدًا أن وعي المريض بطبيعة مرضه يمثل خطوة أساسية للحفاظ على صحته.

وحذر جمال شعبان من الانسياق وراء النصائح الطبية والمعلومات الصحية غير الصحيحة المنتشرة، مطالبًا المواطنين بالحصول على المعلومات من الأطباء المتخصصين والمصادر الطبية الموثوقة، وعدم تغيير العلاج أو اتباع أنظمة علاجية دون استشارة الطبيب.