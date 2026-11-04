النحاس يرتفع بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي

ارتفعت أسعار النحاس بعد تعافي أسواق الأسهم وتراجع الدولار في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونجرس.

وتمكنت العقود الآجلة القياسية لأجل ثلاثة أشهر من محو خسائرها المبكرة والعودة للتداول فوق مستوى 14000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مدعومة بانتعاش العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد موجة بيع أولية شهدتها الأسواق.

وأدى فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ إلى تقليص هامش المناورة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالعامين الأولين من ولايته الثانية، عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونجرس.

وشهد النحاس عاما اتسم بتقلبات حادة، إذ سجل مستوى قياسيا مرتفعا في سبتمبر قبل أن يتراجع خلال الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف مرتبطة بالإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على أسواق الأسهم والنمو الاقتصادي العالمي. كما أثارت احتمالات تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي في ظل الكونغرس الجديد مخاوف بشأن وتيرة تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها.

ونقلت وكالة "بلومبرج " عن لي شيوي تشي، رئيس الأبحاث في شركة "كاوس تيرناري فيوتشرز"، إن الرقابة الأكثر صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي قد تستمر في الضغط على أسعار النحاس رغم التقلبات قصيرة الأجل.

كما يراقب المتعاملون احتمال فرض إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات النحاس المكرر، وهو ما أدى في الأشهر الماضية إلى تدفقات كبيرة من المعدن نحو الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت لندن، ارتفع النحاس بنسبة 0.6% إلى 14116 دولارا للطن بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 1.5%. كما صعد النيكل بنسبة 2% ليتصدر مكاسب المعادن المتداولة في البورصة.