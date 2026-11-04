تكريم كريم قاسم في حفل جوائز الأفضل عربياً

أعلنت إدارة حفل «جوائز الأفضل عربياً» عن تكريم النجم كريم قاسم ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامتها يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

يأتي هذا التكريم لتميزه في أعمال درامية وفنية بارزة مؤخراً، من أبرزها مسلسل "مناعة" وفيلم "القصص".



وقد أشاد الجمهور بأدائه لشخصية منعم في مسلسل "مناعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته إلي جانب هند صبري.

فيما جيد شخصية شمس ضمن أحداث فيلم "القصص" من إخراج أبوبكر شوقي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل نيللي كريم وأمير المصري.

من جانبه، صرّح المخرج محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، بأن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس، موضحاً: «نحتفي هذا العام بمسيرة 25 عاماً من الإبداع والتميز في مختلف المجالات. نحرص على تكريم الشخصيات التي تركت بصمات مؤثرة في ذاكرة الجمهور، ليكون الحفل احتفاءً بالتاريخ والإنجازات لا مجرد مناسبة لتوزيع الجوائز، وليليق بقيمة الأسماء التي صنعت جزءاً من تاريخ الفن والإعلام العربي».

وأضاف كرم أن الموسم الرابع يمثل محطة هامة في مسيرة «جوائز الأفضل عربياً»، التي تسعى من خلالها الجمعية إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتقديم صورة مشرفة للفن والإعلام العربي.

هذا ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضوراً فنياً وإعلامياً بارزاً، يضم نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مصر ومختلف الدول العربية.