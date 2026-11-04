دينا الشربيني تتصدر البوستر الرسمي لمسرحية «علمي علوم» قبل انطلاق عروضها 13 نوفمبر

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي للمسرحية الكوميدية الجديدة «علمي علوم»، بطولة الفنانة دينا الشربيني، والتي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح.

ونشر تركي آل الشيخ البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلّق عليه قائلًا: «لا تفوتكم المسرحية الكوميدية علمي علوم بمشاركة الفنانة دينا الشربيني ونخبة من نجوم المسرح»، داعيًا الجمهور إلى حجز التذاكر والاستمتاع بالعرض.

وتصدرت دينا الشربيني البوستر الرسمي للمسرحية، الذي ظهر بتصميم مليء بالألوان المبهجة والتفاصيل الكوميدية، وسط مجموعة من أبطال العمل، في أجواء تشويقية تعكس الطابع الكوميدي للعرض.

ومن المقرر تقديم مسرحية «علمي علوم» خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن العروض المسرحية التي يستضيفها موسم الرياض.

وتأتي مشاركة دينا الشربيني في «علمي علوم» ضمن حضور النجوم المصريين في الفعاليات الفنية والترفيهية بموسم الرياض، الذي يشهد تقديم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية بمشاركة نجوم الفن العربي ومن إنتاج وإخراج بتول عرفة.

وأُتيح حجز تذاكر المسرحية عبر منصة Webook، استعدادًا لانطلاق عروضها أمام الجمهور السعودي والعربي.