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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روجينا توجه رسالة دعم لزوجها أشرف زكي: «نقيبي وأفتخر»

روجينا
روجينا
تقى الجيزاوي

وجهت الفنانة روجينا رسالة دعم لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. 

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إن الله يدافع عن الذين آمنوا.. نقيبي وأفتخر.. أشرف زكي».

لقاء سويدان تتقدم بلاغ ضد نقابة المهن التمثيلية

وكانت تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ ضد نقابة المهن التمثيلية، تضمن اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية في إدارة أموال النقابة والتعاقدات الخاصة بعدد من المسارح، وطالبت بفتح تحقيق في الوقائع ومراجعة التصرفات المالية، وعلى رأسها ما يتعلق بالفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى البلاغ الذي تقدم به المستشار عصام مهنا، محامي لقاء سويدان، إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، والذي قُيد برقم 143 لسنة 2026 عرائض كلي نيابة شمال القاهرة الكلية، بحسب ما أعلنه المحامي، مؤكدًا أن الوقائع الواردة فيه أصبحت محل فحص وتحقيق أمام الجهات المختصة.

وتضمنت الاتهامات الواردة في البلاغ التعاقد على شراء وتأجير عدد من المسارح، من بينها مسرح جراند طيبة 2/1 بالقاهرة، ومسرح الفردوس بالعباسية، ومسرح تياترو النيل بالإسكندرية، دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية أو عرض هذه التعاقدات عليهم، وفقًا لما جاء في الشكوى.

كما أشارت لقاء سويدان إلى أن بعض عمليات الشراء تمت بالأمر المباشر، معتبرة أن ذلك أدى إلى تحميل أموال النقابة مبالغ تزيد على السعر العادل، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير وترميم لمسرح تياترو النيل دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتطرق البلاغ أيضًا إلى تصوير مسلسل «تياترو» داخل مسرح النهار التابع للنقابة، دون عرض تفاصيل التعاقد أو الإيرادات الناتجة عنه على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب اتهامات تتعلق بالسماح لبعض الفنانين بالعمل دون عضوية النقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، بما قد يؤدي إلى عدم تحصيل الرسوم المستحقة.

وطالبت لقاء سويدان بفحص الوقائع والمستندات المقدمة، وتشكيل لجنة فنية ومالية لمراجعة التعاقدات والتصرفات محل البلاغ، مؤكدة أن تحركها يأتي بصفتها عضوة في الجمعية العمومية وحرصًا على أموال النقابة.

وفي تطور جديد، كشف محاميها عن توجهها برفقته إلى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالبلاغ، وبدء التحقيقات بشأن الوقائع التي تضمنها.

روجينا أشرف زكي لقاء سويدان

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