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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقلبات جوية تضرب المحافظات.. ومفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار
هاني حسين

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هناك سقوطًا للأمطار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، بسبب وجود منخفض جوي وكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تسجل 23 درجة، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية أقرب إلى الأجواء الشتوية، كما أن المنخفض الجوي سيتحرك اعتبارًا من الغد إلى بلاد الشام، ويعقبه تحسن في درجات الحرارة.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار ستتراجع وتكون خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الشمالية، مثل دمياط، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن الأجواء غدًا ستكون أكثر استقرارًا مقارنة باليوم، باستثناء شمال سيناء، مشيرة إلى أن مناطق في الأردن وفلسطين شهدت سقوط أمطار غزيرة بسبب المنخفض الجوي، كما من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدًا في غزة نتيجة تحرك المنخفض الجوي.

وأردفت أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، موضحة أن درجات الحرارة في القاهرة أقل من معدلاتها الطبيعية، كما أن السحب التي حجبت أشعة الشمس ساهمت في زيادة الإحساس بالبرودة.

ونوهت منار غانم إلى وجود نشاط قوي للرياح يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مشددة على ضرورة الحذر خلال فترات الليل، وارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة.

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