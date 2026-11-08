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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

لازانيا
لازانيا
نهى هجرس

تحتار العديد من الأمهات حول تقديم طبق مميز ومختلف بشكل يومي لأسرتها، وتعد لازانيا الكريب بالسبانخ من الوصفات المختلفة، وغير التقليدية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة.

وإليكم طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ بالخطوات.

مقادير لازانيا الكريب بالسبانخ 

كريب رفيع

جبنة رومي

مشروم شرائح

كوب جبنة موتزاريلا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ربع كوب جزر مبشور

سبانخ طازجة

لتر لبن

3 معالق دقيق

نصف كوب كريمة طهي

3 معالق زبدة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبه 

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة بسيطة جوزة الطيب

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

طريقة تحضير لازانيا الكريب بالسبانخ

شوحي المشروم مع الثوم في خليط الزبدة والزيت في إناء على النار

ضيفي الجزر والسبانخ والملح والفلفل وجوزة الطيب

شوحي الدقيق في الزبدة والزيت، وضيفي اللبن والكريمة والملح والفلفل حسب الرغبة

قلبي كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

يحشى الكريب بخليط السبانخ والمشروم

يمكنك إضافة الجبنة الرومي المبشورة

رصي طبقات اللازانيا، وضيفي على الوجه خليط اللبن والجبنة المبشورة

ضعي لازانيا الكريب بالسبانخ في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه

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