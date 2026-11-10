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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 21 مخالفة بمحطات وقود في الأقصر.. والتحقيق في التصرف بـ250 لتر سولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على محطات تموين وخدمة السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، وأسفرت الحملات عن تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات الوزارة الرقابية، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في إطار إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأوضح عبد الرازق الصافي أن الحملات الرقابية الصباحية والمسائية مستمرة على محطات تموين وخدمة السيارات بجميع أنحاء المحافظة، للتأكد من سلامة تداول المواد البترولية والتحقق من مطابقة الكميات الموجودة بالمحطات، إلى جانب مراجعة السجلات وفحص أجهزة قياس المخزون المعروفة باسم ATG، والتأكد من انتظام العمل وعدم التصرف في الوقود خارج الأطر القانونية.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وعدم وجود شريط مقياس، بالإضافة إلى ضبط واقعة تصرف في 250 لترا من السولار بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.

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