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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوجة اشتراط عدم تدخل أهل الزوج في حياتها؟.. أمين الفتوى يوضح

الزوجين
الزوجين
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مريم من أسيوط، التي قالت إنها متزوجة منذ 11 عامًا، وتعيش في منزل عائلة الزوج، ولديها ثلاثة أبناء، لكنها تعاني من خلافات متكررة مع زوجها بسبب تدخل شقيقته ووالدته في حياتهما، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها بالضرب قبل ثلاثة أشهر، ما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها.

وأضافت السائلة، أنها حررت شكوى ضد زوجها، لكنها لم تستكمل الإجراءات بعدما أبدى رغبته في إعادتها إلى منزل الزوجية، موضحة أنها لا تستطيع العودة إليه في ظل تكرار الاعتداء عليها والإساءة إليها والتضييق عليها ماديًا.

وأوضح أمين الفتوى، في إجابته على السؤال، أن من حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل، مشيرًا إلى أن الشقة المستقلة داخل منزل العائلة يمكن أن تحقق ذلك، إذا توافرت فيها الخصوصية والاستقلال. وأكد أن اعتداء الزوج عليها وإصابتها أمر محرم شرعًا، وأن من حقها المطالبة بحقها بالطرق القانونية.

وأشار إلى أنه لا مانع من أن تسامح الزوجة زوجها إذا أرادت ذلك واحتسبت أمرها عند الله، لكن العودة إلى الحياة الزوجية ينبغي أن تكون وفق ترتيبات جديدة تضمن عدم تكرار الأذى، موضحًا أنه يمكنها الاتفاق مع زوجها على عدم تدخل والدته أو شقيقته في حياتهما، ووضع حدود واضحة للتعامل والمعيشة تحفظ الاحترام والتقدير بين الجميع.

وشدد أمين الفتوى على أن هذه التفاهمات ليست شروطًا تعجيزية، وإنما خطوات لتنظيم الحياة الزوجية وتوفير بيئة مستقرة تستطيع الزوجة فيها رعاية أبنائها وتربيتهم بصورة سليمة، محذرًا من أن استمرار الخلافات والشجار بين الأبوين ينعكس سلبًا على الحالة النفسية للأطفال، ويؤثر في نشأتهم وعلاقاتهم المستقبلية عندما يصبحون أزواجًا وزوجات.

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