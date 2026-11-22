أكد رئيس جامعة المنصورة الأهلية الدكتور محمد عبد العظيم ، أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتفاعل المباشر مع الخبرات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم ، ويربط مخرجاتها بالمتطلبات المهنية العالمية.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم /الأحد / ، أن ذلك جاء خلال استقباله وفدين أكاديميين من ألمانيا وبريطانيا في لقاء علمي دولي حول سوق العمل التمريضي في ألمانيا وفرص التطوير المهني بحضور الدكتور وليد رسلان نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية و الدكتورة رئيفة رفعت علام، عميد كلية التمريض، حيث استضافت كلية التمريض، نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة هامبورج للعلوم التطبيقية (HAW Hamburg) بألمانيا، إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والدولية.

من جانبها أشارت عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، الدكتورة رئيفة رفعت علام، إلى أن استضافة الوفود الأكاديمية الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف مجالات التعاون البحثي والتعليمي المشترك، بما يعزز مكانة كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية على المستويين الإقليمي والدولي..وقالت إن الزيارة شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق بجامعة هامبورج كما شملت الزيارة تنظيم جلسة علمية دولية بعنوان: The German Nursing Labour Market: Requirements, Competencies and Career" Pathways" - سوق العمل التمريضي في ألمانيا: المتطلبات والكفاءات والمسارات المهنية، والتي قدمها ممثلون عن كلية العلوم الصحية بجامعة هامبورج للعلوم التطبيقية (Faculty of Health – HAW Hamburg)، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين، وذلك بمقر كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية.