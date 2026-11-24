حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز "وينى بيانيما" من احتمال بدء ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس اعتبارا من العام المقبل، بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بسبب خفض التمويل وتراجع جهود حماية حقوق الإنسان، في وقت يقترب فيه العالم من القضاء على المرض.

وقالت بيانيما إن العالم على أعتاب إنهاء وباء الإيدز، الذي يمثل أحد أبرز الإنجازات في مجال الصحة العالمية، إلا أن خفض التمويل والتراجع في حقوق الإنسان يهددان المكتسبات التي تحققت، محذرة من أن المؤشرات الحالية تنذر بانتكاسة في جهود المكافحة، وأن بيانات عام 2027 قد تعكس ارتفاعا في الإصابات الجديدة.

وأظهرت أحدث بيانات البرنامج، الصادرة اليوم، أن الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت العام الماضي أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 1.2 مليون إصابة، مقارنة بذروة بلغت 3.5 مليون إصابة عام 1994، رغم انخفاض التمويل الدولي بنحو الخُمس خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانيما أن آثار خفض التمويل قد تظهر قريبا في أعداد الإصابات، مع عجز بعض الدول عن تعويض النقص في الموارد، ما أدى إلى إغلاق عيادات الوقاية وتقليص العاملين بها، مشيرة إلى أن هذه التطورات تنذر بارتفاع الإصابات الجديدة، التي بدأت بالفعل في الزيادة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية.

وأشارت إلى أن الضغوط المتزايدة لإعادة هيكلة الأمم المتحدة أدت إلى تقليص كبير في برنامج مكافحة الإيدز، الذي يعمل منذ 30 عاما، إذ تم الاستغناء عن نصف العاملين به ووقف أنشطته في نحو 30 دولة، غير أن مجلس البرنامج رفض الشهر الماضي خطة لإلغائه بالكامل، وقرر المضي في تقليصه تدريجيا مع الإبقاء على مهامه الأساسية.