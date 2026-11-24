وقعت سنغافورة وأستراليا /اليوم الثلاثاء/ اتفاقيتين لتعزيز التعاون في تأمين الإمدادات الأساسية، وفتح المجال أمام نقل الكربون عبر الحدود واحتجازه وتخزينه، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

وقال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا- إنه في أعقاب الأزمة في الشرق الأوسط، اتفق مع ألبانيزي في أبريل الماضي على عمل كل منهما مع الآخر لضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية.

واتفق الجانبان لاحقًا على توسيع هذا التعاون ليشمل تجارة الزيوت البترولية، بما في ذلك الديزل، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال. وأوضح وونج: "اليوم، نمضي بهذا التعاون إلى آفاق أوسع".

ووصف وونج مباحثاته مع ألبانيزي بأنها شاملة ومثمرة، مؤكدًا أن: "العلاقات الثنائية بين البلدين في أفضل حالاتها".

وأضاف أن البلدين يحرزان بالفعل تقدمًا في تحويل الشراكة الاستراتيجية الشاملة المعززة بينهما، التي أُطلقت في أكتوبر 2025، إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتوسع الاتفاقية الأولى نطاق الترتيبات القائمة بين البلدين بشأن سلاسل الإمداد، لتشمل، إلى جانب الزيوت البترولية والغاز الطبيعي المسال، مجموعة من السلع والمنتجات الحيوية، من بينها الأغذية وأشباه الموصلات والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه والأدوية والمنتجات الطبية ومعدات الاتصالات وغيرها من السلع الأساسية.

أما الاتفاقية الثانية، فتضع إطارًا لنقل ثاني أكسيد الكربون المُلتقط من سنغافورة إلى أستراليا، بهدف تخزينه في تكوينات جيولوجية بحرية، بما قد يتيح لسنغافورة مسارًا جديدًا للحد من الانبعاثات الصناعية التي يصعب التخلص منها.