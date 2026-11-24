أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة الاهتمام بمستقبل العمالة المصرية، ودراسة انعكاسات التحولات التكنولوجية المتسارعة على سوق العمل، بما يضمن الاستفادة من مكاسب الإنتاجية دون التأثير سلبًا على فرص التوظيف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

مستقبل العمالة المصرية في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

واستهلت النائبة كلمتها بتوجيه الشكر إلى النائب أحمد أبو هشيمة على طرح القضية والجهد المبذول في إعداد الدراسة، مؤكدة أهميتها على مستويات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الإدارة الاقتصادية والمالية العامة، ومستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وقالت يوستينا رامي إن مستقبل العمالة المصرية يستحق اهتمامًا أكبر في إطار الدراسة، موضحة أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تحسين الإنتاجية أو خفض النفقات، بل امتد إلى تغيير طبيعة الوظائف وإعادة تشكيل سوق العمل، وصولًا إلى احتمال الاستغناء عن بعض المهن والمهام التي ظل الإنسان يؤديها لعقود طويلة.

وظائف وقطاعات قد تتأثر بالتحولات التكنولوجية

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وخفض تكاليف التشغيل، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تقليص احتياجات بعض القطاعات إلى العمالة البشرية، خاصةً في مجالات خدمة العملاء، والأعمال الإدارية والمحاسبية، والخدمات المصرفية، ومراكز الاتصال، وبعض الوظائف الصناعية والتجارية.

وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق مكاسب الإنتاجية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون التحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة من الناحية التكنولوجية، لكنه أقل قدرة على توفير فرص العمل.

ضرورة التمييز بين التنبؤ بالبطالة وقياس تأثير الذكاء الاصطناعي عليها

ولفتت النائبة إلى أن الدراسة تناولت أهمية التنبؤ بمعدلات البطالة من خلال منصات التحليل الاقتصادي، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهارات العاملين، مؤكدة وجود فارق جوهري بين استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات البطالة، ودراسة تأثير الذكاء الاصطناعي نفسه على هذه المعدلات.

مقترح بخريطة وطنية للوظائف المهددة وبرنامج لإعادة تأهيل العمالة

وطرحت يوستينا رامي مسارين للتعامل مع هذه التحديات، يتمثل الأول في إعداد خريطة وطنية للوظائف الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، تتضمن تحديد القطاعات المتوقع تراجع الطلب فيها على العمالة، وتقدير حجم الوظائف والمهام المهددة بالتغيير أو الإحلال خلال السنوات المقبلة.

أما المسار الثاني، فيتمثل في إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل العمالة المتضررة من التحول التكنولوجي، بحيث لا يقتصر التدريب على العاملين الذين سيستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم الحالية، وإنما يشمل أيضًا من قد يفقدون وظائفهم نتيجة هذا التحول، من خلال تأهيلهم للانتقال إلى مهن وقطاعات جديدة.

التعامل المبكر مع التحديات لتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وفرص العمل

وأكدت النائبة أن التعامل المبكر مع هذه التحديات يمثل ضرورة لضمان عدم تحول المكاسب التكنولوجية إلى ضغوط جديدة على سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على فرص العمل.