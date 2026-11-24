أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعتي الإسكندرية وانجامينا، والبناء على ما يجمعهما من علاقات تعاون مثمرة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الأكاديمية والبحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ عبد الحكيم الدكتور داود أحمد محمد، بمناسبة صدور قرار تعيين رئيسًا لجامعة انجامينا بجمهورية تشاد، تقديرًا لخبراته الأكاديمية وثقةً في قدرته على قيادة الجامعة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام منصبه الجديد، ومواصلة مسيرة الجامعة نحو مزيد من التطور والتميز والريادة.

كما أعرب الدكتور عبد الحكيم عن خالص تقديره للدكتور محمد صالح دوسا، رئيس جامعة انجامينا السابق، مثمنًا جهوده المخلصة وما قدمه من دعم وتعاون بنّاء أسهما في توطيد علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين خلال فترة توليه المسؤولية، ومتمنيًا له دوام الصحة والتوفيق ومواصلة العطاء.