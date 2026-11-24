أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، أن هناك إرادة عربية داعمة للجهود المصرية المتعلقة بطي صفحة الانقسام الفلسطيني.

وأكد الرجوب أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة دعما لوحدة الصف الفلسطيني، مشددا على أنه لا بد من استئصال الانقسام الذي أضر بنا كثيرا ولا نستطيع ذلك دون الجهود المصرية المدعوم بإرادة عربية.

جاء ذلك خلال خلال لقاء صحفي عقده الرجوب في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" شفيق التلولي، وعدد من كادر السفارة، مستجدات الأوضاع في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكد الرجوب، أن هناك إرادة عربية داعمة للجهود المصرية المتعلقة بطي صفحة الانقسام، قائلا إن حركة "فتح" متمسكة بإنهاء هذا الملف الهام وضرورة إنجاز وتحقيق الوحدة الوطنية والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي الوقوف صفا واحدا ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا دور الرعاية المصرية لهذا الجانب ودعمها في إنهاء ملف الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، مشددا على أن جمهورية مصر العربية ستبقى على الدوام داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، وتحقيق الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشاد الرجوب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة مشددا على أن الدور المصري الفاعل يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الرجوب، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وضمان تطبيق القانون الدولي، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين، محذرا من خطورة استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة ومن التداعيات الخطيرة لدخول فصل الشتاء في ظل افتقار مئات الآلاف من المواطنين إلى المأوى والاحتياجات الأساسية جراء استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لنحو مليوني فلسطيني في ظل استمرار القصف والقتل والتدمير واحتلال أكثر من 70% من مساحة القطاع حيث تم تدمير أكثر من 82% من البنية التحتية كالمدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات، بالإضافة إلى 3 كنائس.

كما حذر من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والتي أصبحت بمثابة مسرح مفتوح للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث تم استهداف نحو 138 قرية وبلدة وتجمعا كما طالت المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والأراضي والممتلكات الزراعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعا الرجوب، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لتهيئة الظروف السياسية والميدانية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، داعيا إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية فاعلة للضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة العام المقبل والانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل وضمان تنفيذ الخطة الشاملة للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، بما يصون كرامة أبناء شعبنا وحقهم في الحياة والأمن والمأوى، وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال إن خنق أكثر من مليوني فلسطيني في أقل من ثلث مساحة القطاع وسط انعدام المأوى وغياب أبسط مقومات الحماية والسلامة، يحول حياة النازحين إلى مواجهة يومية مع الموت ويهيئ الظروف لتكرار كوارث إنسانية لا يمكن فصلها عن سياسات الحصار والتدمير والتهجير واستمرارا للتطهير العرقي والابادة الجماعية.

وأكد أن التصعيد الذي طال جميع المحافظات لن يجلب الأمن والسلام لأحد، واستمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مشددا على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا ومتمسكا بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية الثابتة.