حافظت أسعار النفط على مكاسبها لليوم الثاني، مع استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتهديدها بتعطيل تعافي صادرات الخام من المنطقة.

وتداول خام برنت قرب 95 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه نحو 6% خلال الجلستين السابقتين، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 84 دولارًا.

وارتفع خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.2% إلى 94.84 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.7% إلى 84.23 دولارًا للبرميل.

ويواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف السعودية، بما في ذلك مركز تصدير النفط الرئيسي في رأس تنورة وموانئ البحر الأحمر.

كما أعلنت إيران أن عدة سفن أصيبت بألغام في مضيق هرمز، رغم عدم وجود تأكيد مستقل لهذه المزاعم.

وكان خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، قد تراجع بقوة خلال نوفمبر بعد عودة شحنات الخام من الخليج العربي، وهي الزيادة التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تدفع السوق إلى تسجيل فائض خلال الربع الحالي.

كما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف الضربات على إيران بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر في السوق.

وتبذل أطراف دولية جهودًا دبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر، لكن خلافات جوهرية لا تزال قائمة. وتطالب طهران برفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها، وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، بينما تطالب واشنطن بتقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال ريان مكاي، كبير استراتيجيي السلع الأولية لدى شركة تي دي سيكيوريتيز، إن أسعار النفط الخام ستظل تتضمن علاوة مخاطر ما دام التوصل إلى نهاية للصراع بعيد المنال. وأضاف أن صادرات النفط من الخليج تراجعت بعد الهجمات المتكررة التي شنتها إيران على السفن.

ومن المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة اليوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار. كما ستُسجل تداولات خام غرب تكساس الوسيط للتسوية يوم الجمعة بسبب العطلة الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقًا لبيانات حكومية صدرت الأربعاء.

وتراجعت صادرات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وضعف الطلب الآسيوي.

وتتجه أنظار السوق إلى اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد، مع بحث السعودية وشركائها مسار إمدادات النفط لعام 2027 وسيكون على المجموعة الموازنة بين احتمال انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والضغوط المتزايدة داخل التحالف، في الوقت الذي تسعى فيه العراق إلى الحصول على مساحة أكبر لزيادة إنتاجها.