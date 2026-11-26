قرر بنك كوريا الجنوبية المركزي/ اليوم الخميس / رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، مستأنفا التشديد النقدي بعد توقف دام 3 أشهر.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " رفعت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25% خلال اجتماعها الدوري لتحديد سعر الفائدة في سول، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024.

وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعين متتاليين في يوليو وأغسطس، لكنه أبقاه دون تغيير في اجتماعه في أكتوبر.

كما حافظ البنك المركزي على نبرة متشددة، في إشارة إلى عزمه على كبح الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلا عن التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.

وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن أسعار المستهلك في البلاد ارتفعت بنسبة 2.8% في أكتوبر على أساس سنوي، بتراجع طفيف من 2.9% في سبتمبر و3.1% في أغسطس، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف بنك كوريا المحدد عند 2%.

وعلى وجه الخصوص، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ2.7% في سبتمبر.

كما ظلت أسعار النفط الخام الدولية مرتفعة مع استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، يسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على المسار الصحيح لتحقيق نمو سنوي قدره 3% أو أكثر في 2026 للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بالفعل بنسبة 3.6% في الأشهر التسعة الأولى.

ودفعت دورة الصعود القوية في أشباه الموصلات بقيادة الذكاء الاصطناعي صادرات البلاد، التي تجاوزت الأسبوع الماضي حاجز التريليون دولار الأمريكي لأول مرة على الإطلاق.

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي أيضا توقعاته للنمو في 2026 إلى 3.9% في تقريره للتوقعات الاقتصادية، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 4.1% لعام 2027.